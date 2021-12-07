На территории недостроенной АЭС в Крыму может появиться новый парк

В Щелкино приступили к сносу реакторного отделения недостроенной Крымской АЭС. Фото: Сергей Аксенов/telegram

На территории недостроенной АЭС в крымском городе Щелкино, после сноса всех строений, может появиться новый парк, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, решение о сносе зданий АЭС Совмин Крыма принял в феврале этого года. Все работы намерены завершить в декабре 2022 года.

- Пока планов строить что-либо не было. Площади большие, Ленинский район сейчас с профильными министерствами позиции предлагает, рассчитывает, но конкретики пока нет. Это будет полутехническое строение, даже не стройплощадка, там что угодно можно - начиная с зеленых насаждений, можно и парк сделать, - сообщил глава республики.

Напомним, реакторное отделение Крымской АЭС решено снести в связи с угрозой обрушения. Станцию начали возводить еще 1975 году. Планировалось, что АЭС сможет не только полностью обеспечить полуостров электроэнергией, но и создать задел для его промышленного развития.

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