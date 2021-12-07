Электричку из Симферополя экстренно остановили в Саках из-за угрозы минирования

Людей пришлось экстренно высадить из электропоезда. Фото: Евгений Летов

Электричку из Симферополя в Евпаторию пришлось остановить недалеко от города Саки из-за найденной на путях подозрительной сумки, сообщили КП-Крым в пресс-службе Крымской железной дороги.

Рюкзак лежал прямо на путях железной дороги.

- Людей пришлось экстренно высадить. Но после осмотра полиции стало ясно, что никакой угрозы сумка не представляет, так как она была полностью пустая, - отметили в пресс-службе.

Движение возобновили спустя полчаса после остановки.

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