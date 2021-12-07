В Евпатории сотрудники МЧС достали быка из 3,5-метровой ямы

В дачном кооперативе «Сосновый бор» (ГО Евпатория) в глубокую яму провалился бык. Фото: пресс-служба МЧС по РК

В Евпатории спасатели пришли на помощь животному, которое угодило в яму глубиной около 3,5 метра, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Поясняется, что бык упал в узкую яму, выложенную бетонными кольцами, и, конечно, самостоятельно выбраться не мог. Информация об инциденте, произошедшем в дачном кооперативе «Сосновый бор», поступила вчера, 6 декабря, в 16.35.

- Чтобы извлечь быка, спасатели при помощи шанцевого инструмента демонтировали мешавшие проведению операции конструкции и расширили яму, - говорится в сообщении.

Животное вызволили из ловушки, используя спецоборудование. Фото: пресс-служба МЧС по РК

После этого животное было подвязано стропами и аккуратно извлечено при помощи тяжелой техники.

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