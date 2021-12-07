В Симферополе начнут следить за движением автобусов в онлайн-режиме

В Симферополе будут следить за движением автобусов в режиме онлайн Фото: Архив "КП"

В Симферополе начали работу по установке программного обеспечения для отслеживания общественного транспорта в режиме онлайн. Новая система позволит отслеживать местонахождение автобуса, даже в случае отключения трекера.

- В пятницу начали работу по установке программного обеспечения. В ближайшее время данную работу должны завершить, обучить сотрудников и сможем уже в режиме онлайн отслеживать фактически каждый автобус вне зависимости от того, находится он на маршруте или нет, поскольку, даже если водитель отключает трекер ГЛОНАСС, мы можем при помощи АCОП мониторить, где находится подвижной состав, - цитирует КИА первого замглавы администрации города Максима Балахонова.

По его словам, благодаря этой технологии можно будет оперативно фиксировать и реагировать на различного рода нарушения.

Ранее сообщалось, что замглавы Симферополя не дождался автобуса на остановке «Площадь Ленина». Вместо улицы Севастопольской водители едут по проспекту Кирова.

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