Причиной пожара в многоквартирном доме Симферополя могла стать неисправность электрооборудования

Прокуратура Крыма проводит проверку в связи с возгоранием в многоквартирном доме, расположенном в одном здании с детским дошкольным учреждением. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Прокуратура начала проверку по факту возгорания в одном из многоквартирных домов, расположенных в одном здании с детским садом-школой в Симферополе. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, причиной инцидента могла стать неисправность электрооборудования.

Напомним, утром 7 декабря в крымской столице на улице Караманова загорелось помещение в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Огонь потушили к 10.58 утра. Сотрудники МЧС эвакуировали 86 человек, среди них 66 детей и 20 человек персонала. К счастью, никто не пострадал.

- Предварительной причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования, расположенного в квартире многоквартирного дома, - говорится в сообщении.

Специалисты проведут проверку, по результатам которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Также будет дана оценка исполнению администрацией детсада мер пожарной безопасности.

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