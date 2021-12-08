Что произошло за ночь 8 декабря: в Крыму назначили нового министра культуры

Татьяна Манежина. Фото: пресс-служба Министерства культуры Крыма

Что произошло за ночь 8 декабря 2021 года. Место экс-министра культуры Крыма Арины Новосельской займет Татьяна Манежина. Она работает в министерстве больше десяти лет с ноября 2011 года, с января 2017 года – заместитель главы ведомства.

В Крыму поддержат федеральный законопроект, в котором идет речь о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Решение будет принято 8 декабря на сессии крымского парламента.

Руководитель крымского отделения «Аэрофлота» покончил с собой в рабочем кабинете. Перед смертью Роберт Валеев оставил предсмертную записку. В письме он прощался с семьей, а также обвинял в своей смерти двух человек, которые хотели с его помощью разделить бюджет «Аэрофлота».

В Крыму могут вновь ввести запреты на новогодние программы и корпоративы. Решение примут ближе к Новому году.

Иностранцев по суду лишат права на владение землей в приграничных регионах Крыма. Формально у собственников наделы выкупит государство, если прежде они самостоятельно не распорядятся имуществом.

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