Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 8 декабря 2021

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 декабря в отдельных районах Симферополя и Севастополя временно отключат электроэнергию, потому что будет идти ремонт трансформаторов и прочего электрооборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Объездная, 4, 4а, 6, 8а, 7

ул. Севастопольская, 29а

ул. 51 Армии, 42-54; ул. Федько, 26-30 (чет)

ул. Бетховена, 36-40 (чет), 45-49 (нечет)

ул. Снайперов, 24-38 (чет), 17-49 (нечет)

ул. Федотова, 2-28 (чет), 1-21/37 (нечет)

ул. Джанкойская, 86-102 (чет), 85-105 (нечет)

ул. Ларионова, 65-101 (нечет)

ул. Мелитопольская 116-136 (чет), 97а-113 (нечет)

ул. Ракетная, 17, 20-26 (чет)

СОТ «Юбилейный»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

наб. Клокачева 7

пл. 300-летия Российского Флота 19/1

Артбухта, ул. Сенявина 10

пляж Хрустальный

с. Оборонное: ул. Балашова 2-6(чет), 1-а,13-а,13-б,13-в,1-15(нечет),19,25; ул. Бассейная 4-а,14-а,4-14(чет), 1-9(нечет),15-17(нечет),23; ул. Сельскохозяйственная 8-а,10-а,4-14(чет), 1-15(нечет); шос. Ялтинское 86; СТ «Таврида»

с. Полюшко: ул. Евпаторийская 4-8(чет); туп. Зеленый 2-6(чет),1-7(нечет);

ул. Персиковая 2-10 (чет), 1-23(нечет)

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