В Крыму при крупных больницах появятся 20 новых вертолетных площадок для санавиации

При больницах Крыма появятся 20 новых вертолетных площадок для санавиации. Фото: Крымская газета

При крупных районных больницах Крыма появятся 20 новых вертолетных площадок для санитарной авиации. К их строительству намерены приступить уже в следующем году.

- Сформированы земельные участки, сделаны проекты по всем вертолетным площадкам, они сейчас проходят экспертизу. В конце этого года – начале следующего мы получаем положительное заключение Госстройэкспертизы, получаем разрешение на строительство от Росавиации и начинаем строительство, – рассказал Крымской газете директор ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Сергей Олефиренко.

По его словам, площадки для вертолетов санавиации будут расположены практически возле всех крупных центральных районных больниц республики. Специальные места появятся в Симферополе, Бахчисарае, Евпатории, Саках, Судаке, Красноперекопске, Армянске, Старом Крыму, Феодосии и Керчи. Их оборудуют в Черноморском, Советском, Ленино, Кировском, Раздольном и Первомайском, а также в селах Плодовом (Нижнегорский район) и Восход (Красногвардейский район).

В 2021 году медицинский вертолет отправляли 250 раз на помощь пациентам. Проблема в том, что садиться воздушному судну приходится довольно далеко от здания больницы - теряется золотое время. А если посадка будет происходить на территории медучреждения, то пациента в считанные минуты можно будет доставить в приемное отделение.

- Мы летаем в Краснодар, из Керчи возим людей в Симферополь. На полет в Краснодар уходит немногим более часа, а проделать этот же путь на машине скорой даже с мигалками – целых семь часов, – приводит СМИ слова Сергея Олефиренко.

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