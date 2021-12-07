В Крыму для 7 декабря побит новый температурный рекорд - плюс 21,4 градуса

Температура воздуха в Крыму побила рекорд за весь период наблюдений. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Крыму 7 декабря воздух прогрелся до максимальных значений за весь период метеонаблюдений. Об этом КП-Крым сообщила заместитель начальника Гидрометцентра Крыма Вероника Шенгелай.

- Можно сказать уверенно, что абсолютный температурный максимум сегодня уже был перекрыт, однако на сколько, сейчас сказать сложно. Более точные данные станут известны только в конце дня, - пояснила синоптик.

По ее словам, к 12.00 дня температура воздуха в Симферополе составила 20,4 градуса тепла, а к 15.00 незначительно понизилась - до 20,1 градуса тепла. Последний раз схожие температурные значения в декабре были зафиксированы 2008 году - тогда столбики термометров в первый месяц зимы показывали до 19,4 градуса тепла.

Однако теплая погода будет сохраняться недолго. Уже завтра на Крымский полуостров придет холодный фронт. 8-9 декабря ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом в горах.

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