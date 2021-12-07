Бывшая глава муниципалитета Евпатории Олеся Харитоненко может отказаться от депутатства

Олеся Харитоненко Фото: "КП" Архив

Отстраненная от должности глава Евпаторийского горсовета Олеся Харитоненко написала заявление о сложении с себя депутатских полномочий, сообщил источник КП-Крым, близкий к правительству республики. Ожидается, что вопрос сложения полномочий может быть рассмотрен на ближайшей внеочередной сессии.

Как полагает наш собеседник, чиновница оставит все посты - и в горсовете, и в партии. Якобы решение связано с расследованием против нее уголовного дела о незаконном изменении целевого назначения земельного участка, на котором позже было возведено многоэтажное строение.

Напомним, по решению суда 26 октября этого года Харитоненко была отстранена от должности главы горсовета Евпатории. Чиновница подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. 15 ноября президент России исключил Харитоненко из состава Государственного совета РФ.

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