Фотофакт: Зима в Гурзуфе очень похожа на осень

Температура воды в Черном море +10…+11°. Фото: Алекс Кедми/VK

Крым не торопится поддаваться чарам красавицы Зимы. Декабрь в первый же день своего прихода порадовал ночным снегопадом, а затем сплошная теплынь.

Декабрьский день на ЮБК. Фото: Алекс Кедми/VK

Столбик термометра подкатывает к отметке плюс 15 градусов. По ощущениям не зима, а осень или ранняя весна. На Южном берегу Крыма много зелени, в том числе радуют взоры и теплолюбивые пальмы, которым невдомек, что скоро новогодние праздники.

На улочках Гурзуфа довольно многолюдно даже зимой. Фото: Алекс Кедми/VK

В качестве «вещдоков» можно рассматривать свежие снимки курортного поселка у подножия горы Аю-Даг.

- Первая неделя декабря в Гурзуфе, - так назвал свой фотосет талантливый фотохудожник Алекс Кедми.

Котики греются в лучах декабрьского солнышка. Фото: Алекс Кедми/VK

Южный берег Крыма нельзя представить без хвостатых талисманов, поэтому в кадр и попал один из мурлык. Рыжее чудо очень даже неплохо себя чувствует, принимая солнечные ванны на свежем воздухе.

В Гурзуфе красивые пейзажи в любое время года. Фото: Алекс Кедми/VK

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