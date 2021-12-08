В Крыму 9 декабря изменяется расписание движения электричек

Расписание электричек изменится временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Жителям и гостям Крымского полуострова, которые пользуются услугами электричек, нужно внимательно изучить новость от пресс-службы Южной пригородной пассажирской компании.

- В связи с производством путевых работ на станции Нижнегорская 9 декабря 2021 года изменяется расписание движение пригородных поездов, - сообщили в ведомстве.

Корректировки коснутся двенадцати маршрутов, где в качестве станций отправки и прибытия значатся такие города, как Армянск, Феодосия, Джанкой и Керчь.

Обновленное расписание движения пригородных электропоездов. Фото: скрин страницы ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

В межсезонье идет активный ремонт железнодорожных путей. Актуальную информацию о движении пригородных электричек можно получить на официальном сайте Южной пригородной пассажирской компании, на который можно пройти по этой ссылке.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50