Где в Симферополе и пригороде не будет воды 8 декабря

Графики подвоза воды можно посмотреть на сайте ГУП РК "Вода Крыма" Фото: Архив "КП"

В Симферополе и в Симферопольском районе по некоторым адресам нет воды 8 декабря в связи с ремонтом на водных сетях, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 21.00 водоснабжение ограничено по адресам: улица Толстого (частично), улица Набережная, 75 (все литеры), улица Декабристов, улица Тренева, улица Шполянской, улица Морозова, улица Киевская (частично), а также прилегающие улицы и переулки.

Также в Симферополе краны будут сухим до 18.00 часов 9 декабря по адресам: улица Гурзуфская, М.Залки, улица Буденного, улица Коцюбинского, Битакская, переулок Клинический, улица Солнечная, Бабушкина, Бетховина, Киевская, Федько, Грибоедова, Партизанская, улица Суходольная, улица Фурманова, улица Чапаева, улица Щорса, улица Бетховена, улица Лебедева, переулок Ладыгина, переулок Гранитный, улица Крупская, микрорайон Солнечная долина, улица Воровского, улица Алуштинская, микрорайон Старый город, улица Ленина, улица Студенческая, улица 8 марта, улица Ефремова, улица Володарского, переулок Сквозной, улица Курчатова, переулок Подгорный, улица Краснознаменная, Фабричный спуск, переулок Делегатский, переулок Скифский, а также прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, в крымской столице не будет воды (отклонение от графика) до 20.00 по таким адресам: СТ Дзержинец (улица Прохладная, улица Светлая, улица Рыбачья, улица Липовая, улица Чайная, улица Соколова, а также прилегающие улицы и переулки).

В Симферопольском районе до 20.00 в связи с аварией на НС Школьное ограничено водоснабжение по адресам: село Школьное, улица Мира.

Ранее сообщалось, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 8 декабря 2021. На Крымском полуострове ремонтируют электросети.

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