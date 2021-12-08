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Экономика8 декабря 2021 6:36

Крым получит 582 миллиона рублей на поддержку системы здравоохранения

Средства пойдут на покрытие расходов, связанных с оказанием бесплатной медпомощи
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Правительство выделило еще 89 миллиардов рублей на поддержку региональных систем здравоохранения

Правительство выделило еще 89 миллиардов рублей на поддержку региональных систем здравоохранения

Фото: "КП" Архив

Российские регионы дополнительно получат 89 миллиардов рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием бесплатной медицинской помощи гражданам. Соответствующее распоряжение о выделении средств из резервного фонда подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу Республика Крым на эти цели получит более 582,9 миллиона рублей. Финансовая поддержка позволит укрепить систему здравоохранения региона в период пандемии новой коронавирусной инфекции, не сокращая расходы на плановую медпомощь.

- Сейчас крайне важно обеспечить устойчивость системы здравоохранения, чтобы больницы и поликлиники в каждом российском субъекте стабильно работали при любом развитии событий, – сообщил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое состоялось 7 декабря.

Летом этого года Крым уже получил на эти цели 110 миллиардов рублей, а в октябре - 56 миллиардов.

Напомним, правительство направит очередной транш Крыму на компенсацию расходов из-за летних паводков. Средства предназначены для оказания помощи организациям, работающим в сфере электро- и газоснабжения.

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