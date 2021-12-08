Правительство направит 343 миллиона рублей на поддержку малообеспеченных семей в Крыму

Федеральное Правительство продолжает оказывать поддержку малообеспеченным семьям Фото: Архив "КП"

Федеральное Правительство направит более 6 миллиардов рублей в регионы на поддержку малообеспеченных семей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу Республика Крым получит более 343,2 миллиона рублей на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет.

- Такая поддержка очень важна, ведь речь идет о маленьких детях, которые растут в семьях, где есть материальные трудности, – отметил Мишустин на заседании Правительства 2 декабря.

Он напомнил, что в 2021 году на эти цели было выделено почти 305 миллиардов рублей.

Напомним, ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет введены указом президента РФ в 2020 году. Средства предназначены для смей с низким уровнем доходов. Позже глава государства поручил сделать такую поддержку более адресной. Теперь размер выплат, в зависимости от ситуации в семье, может достигать 50%, 75% и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Чтобы оформить выплату, необходимо падать электронное заявление на портале Госуслуг, лично посетить отделение МФЦ или органы соцзащиты.

Ранее сообщалось, что Крым получит 582 миллиона рублей на поддержку системы здравоохранения. Средства пойдут на покрытие расходов, связанных с оказанием бесплатной медпомощи.

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