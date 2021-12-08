Утром 8 декабря на дорогах Симферополя образовались пробки

Данные сервиса "Яндекс.Пробки"

Рано утром на дорогах Симферополя наблюдалась сложная ситуация - пробки достигали 8 баллов. К 10.00 заторов стало значительно меньше, пробки достигают 4 баллов. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в городе перекрыт проезд на улице Павленко.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе местной администрации, там ведутся ремонтные работы. Движение перекрыли 25 ноября, ограничения будут сохраняться до 31 декабря.

- Сейчас там работает подрядная организация. В настоящий момент продолжается строительство шахты коллектора глубокого заложения, - пояснили в пресс-службе.

На дорогах рядом с перекрытым участком затруднено транспортное движение, в частности, на улицах Маяковского и Карла Маркса. Также пробки наблюдаются на улицах Самокиша, Толстого, Желябова, Александра Невского, Суворовский спуск, Дыбенко, Севастопольская, Крылова, Караимская, Кавказская, Ленина, на проспекте Кирова, а также на улице Киевская, бульваре Ивана Франко и проспекте Победы.

Ранее сообщалось, что в Крыму с 29 ноября изменится расписание движения электричек. На станции Мекензиевы горы начнутся путевые работы.

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