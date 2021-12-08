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Общество8 декабря 2021 8:31

В Симферополе масочный режим соблюдают 80% пассажиров общественного транспорта

Не только проверяющие, но и сами граждане делают замечания нарушителям
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В Симферополе масочный режим в транспорте соблюдают около 80% пассажиров

В Симферополе масочный режим в транспорте соблюдают около 80% пассажиров

Фото: "КП" Архив

Специальные группы продолжают проводить рейды в общественном транспорте Симферополя. Результаты проверок показали, что около 80% пассажиров используют защитные маски.

- Вчера мы провели рейд по автобусам и троллейбусам нашего предприятия. 80% пассажиров были в масках, - сообщил в эфире «Радио Крым» рассказал первый заместитель генерального директора ГУП РК «Крымтроллейбус» Вячеслав Мартынов.

Он отметил, что не только проверяющие делают замечания нарушителям, которые не соблюдают масочный режим, но и сами пассажиры. Это действует лучше любых штрафных санкций.

Ранее сообщалось, что в Крыму планируется ввести QR-коды во всех общественных местах. Главными по мерам ограничений станут санитарные врачи.

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