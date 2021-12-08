Киев ввел очередные санкции в связи с выборами в Госдуму в Крыму

Владимир Зеленский ввел очередные санкции в связи с выборами в Госдуму в Крыму. Фото: president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях против кандидатов на думских выборах в Крыму, а также членов избирательных комиссий республики. Соответствующие указы опубликованы на сайте офиса главы государства. В документах указаны несколько десятков фамилий.

- Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 ноября 2021 года «О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры», - говорится в текстах трех документов.

Согласно одному из указов, санкции введены в отношении двух американских компаний и фирмы, зарегистрированной на Каймановых островах. Также в списке санкций против физических лиц числится глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев, против которого ограничительные меры введены сроком на десять лет. На аналогичный срок введены санкции в отношении большинства включенных в список, но есть и бессрочные меры. Кроме того, в списке оказался избранный в республике депутат Госдумы от «Единой России» Константин Бахарев.

Санкции предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, перелетов, транзита, запрет вывода капитала из Украины, запрет на участие в приватизации государственной собственности и прочее.

Киев неоднократно принимал решения о введении подобных ограничений. В списки санкций попало уже несколько сотен человек.

Ранее сообщалось, что власти Украины распорядились рассмотреть снятие санкций с двух экс-депутатов Рады от Крыма. Речь идет об исключении из списка Вергеля и Зайца, работавших в Раде VII созыва в 2010-2014 годах.

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