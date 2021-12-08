Решение суда о передаче скифского золота Украине может быть оспорено в 2022 году

Артефакты коллекции скифского золота были найдены на крымской земле. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Решение суда в Амстердаме о передаче Украине коллекции скифского золота, принадлежащей крымским музеям, может быть оспорено в Верховном суде Нидерландов в 2022 году.

- Поскольку никто не хочет выходить из судебного процесса, то, с моей точки зрения, в следующем году дело должно быть подано в Верховный суд Нидерландов. И участвовать в этом будут, естественно, Музей Алларда Пирсона, крымские музеи и, понятно, Украина, которая вошла в эту историю позже, - приводит ТАСС слова специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

Напомним, 26 октября апелляционный суд Амстердама постановил передать коллекцию скифского золота Украине. Глава РК Сергей Аксенов назвал подобное решение возмутительным и неправовым. Позже Россия заявила о намерении обжаловать соответствующее решение - кассацию должны подать до 26 января крымские музеи.

Скифское золото - коллекция из более чем 2 тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. После вхождения Крыма в состав Российской Федерации возникла неопределенная ситуация. Права на экспонаты заявили крымские музеи и Украина. Чтобы разрешить спорный вопрос, Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи скифского золота до момента достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

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