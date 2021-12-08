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Общество8 декабря 2021 9:36

Иностранцев в Крыму обяжут проходить медобследование на инфекционные болезни

Внесены изменения в региональный закон о санэпидблагополучии
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Обследование на опасные инфекции станет обязательным

Обследование на опасные инфекции станет обязательным

Фото: Архив "КП"

Иностранцы и лица без гражданства будут проходить в Крыму медицинское освидетельствование на инфекционные болезни. Это предусмотрено изменениями в региональный закон о санэпидблагополучии, принятыми на заседании Госсовета РК.

- Закон предусматривает обязательное прохождение иностранцами и лицами без гражданства медицинского освидетельствование на наличие инфекционных заболеваний, опасных для окружающих, - пояснил спикер Госсовета Владимир Константинов.

Перечень медицинский организаций, уполномоченных проводить освидетельствование не резидентов, определит Совет министров Крыма.

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