Под Судаком сгорела хозяйственная постройка с дровами

Крымские огнеборцы ликвидировали возгорание в селе Грушевка. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Вчера, 7 декабря, крымским огнеборцам поступила информация о пожаре под Судаком - в селе Грушевка на территории частного домовладения вспыхнула хозяйственная постройка с дровами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Сообщение об инциденте поступило в 18.35 вечера. На место выдвинулась дежурная смена ОП села Грушевка в составе 2 человек, а также сотрудники ГУ МЧС России по РК.

На территории частного домовладения горела хозяйственная постройка с дровами. Фото: пресс-служба МЧС по РК

- Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и успешно локализовали возгорание. Значительное время заняла проливка конструкций сгоревшего помещения для недопущения повторного возгорания, - говорится в сообщении.

Огонь не успел перекинуться на находившиеся рядом строения. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет. В настоящий момент устанавливаются причины возгорания.

Напомним, в Симферополе на улице Караманова 7 декабря горело двухэтажное здание, совмещенное с детсадом. К счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования.

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