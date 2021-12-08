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Политика8 декабря 2021 10:53

Членство в «Единой России» отстраненной от должности главы горсовета Евпатории приостановлено

Окончательное решение будет вынесено после суда
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Олеся Харитоненко. Фото: "Крым 24"

Олеся Харитоненко. Фото: "Крым 24"

Членство экс-председателя Евпаторийского горсовета Олеси Харитоненко в партии «Единая Россия» приостановлено из-за уголовного дела.

- Там же возбуждено уголовное дело [в отношении Харитоненко], членство в партии приостановлено, такой порядок, - цитирует «Крым 24» секретаря крымского отделения «Единой России», председателя ГС РК Владимира Константинова.

По его словам, окончательное решение относительно членства Олеси Харитоненко в партии вынесут после суда.

Напомним, глава горсовета Евпатории Олеся Харитоненко была отстранена от должности в конце октября этого года. Чиновница подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. 15 ноября президент России исключил Харитоненко из состава Государственного совета РФ.

Позже Харитоненко написала заявление о сложении с себя депутатских полномочий. Чиновница оставит все посты - и в горсовете, и в партии. Решение якобы связано с расследованием против нее уголовного дела о незаконном изменении целевого назначения земельного участка, на котором позже было возведено многоэтажное строение.

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