Предпринимателям Симферополя предлагают принять участие в новогоднем конкурсе

В Симферополе проводится новогодний конкурс для предпринимателей торговли Фото: "КП" Архив

Руководителей предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в Симферополе приглашают принять участие в новогоднем конкурсе, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Чтобы создать атмосферу праздника в городе, предпринимателям предлагают заняться новогодним оформлении фасадов зданий, витрин, обеспечить качественную работу световой рекламы и вывесок, сделать тематическое оформление входных групп и прилегающих территорий.

- На странице администрации ВКонтакте будет проведен опрос среди жителей и гостей столицы по определению лучших предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в части новогоднего оформления витрин и интерьеров залов, - говорится в сообщении.

Опрос будет проводиться с 17 декабря по 10 января. Победителям вручат Благодарственные письма главы администрации Симферополя. Для участия в конкурсе необходимо отправлять фото объектов на электронные адреса: torgovlya@simf.rk.gov.ru и inform@simf.rk.gov.ru с пометкой «Конкурс НГ» в срок до 16 декабря 2021.

Ранее сообщалось, что юным симферопольцам предлагают сделать лучшую новогоднюю игрушку. Победители конкурса получат пригласительные билеты в зооуголок или на аттракционы.

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