Реконструкция здания Крымско-татарского государственного театра завершена

Обновленный театр осмотрели глава республики Сергей Аксенов и муфтий Крыма и Севастополя Эмирали Аблаев. Фото: Телеканал "Миллет"

Капитальный ремонт здания Крымско-татарского государственного академического музыкально-драматического театра в Симферополе завершен.

Как передает телеканал «Миллет», ремонт начался в октябре 2020 года. На эти цели было выделено более 47 миллионов рублей. Работы выполнялись в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2025 года».

Справка: Крымско-татарский государственный академический музыкально-драматический театр - единственным в мире театр крымских татар и единственный тюркоязычный театр в Крыму. За все время его работы было поставлено более 200 спектаклей. Среди работников театра насчитывается около 150 человек, 80 из них – актеры, музыканты, художники, творческие работники. В 2002 году театру было присвоено звание «академический».

Ранее сообщалось, что под капитальный ремонт в Крыму попали 148 школ. Сотни нуждаются в замене окон, крыш и труб.

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