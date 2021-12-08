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Экономика8 декабря 2021 12:07

В Ялте начнут штрафовать за звуковую рекламу в центе города и на набережной

Штраф для граждан - от 2 до 5 тысяч рублей
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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С августа этого года весь аудиовизуальный шум на улицах Ялты - вне закона

С августа этого года весь аудиовизуальный шум на улицах Ялты - вне закона

Фото: Архив "КП"

За звуковую рекламу в центре Ялты, на остановках общественного транспорта и набережной будут штрафовать, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

Она напомнила, что с августа этого года весь аудиовизуальный шум на улицах города - вне закона. Соответствующие поправки внесены в статью 19 ФЗ «О рекламе». Запрет касается распространения звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования.

- В Ялте под запрет попадают громкоговорители на центральных улицах города, в том числе на улице Пушкинская и Карла Маркса, на всех остановках общественного транспорта и на набережной. Работаем по всем точкам, где они расположены. Пока - методами убеждения и предупреждения, далее пойдут штрафы, - сообщила Павленко.

Штраф для физических лиц - от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 до 100 тысяч рублей.

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