Жителю Симферопольского района грозит 7 лет тюрьмы за разбойное нападение

Подозреваемый в совершении грабежа задержан оперативниками Симферополя. Фото: скриншот из видео/пресс-служба МВД по РК

В Крыму правоохранители задержали 41-летнего жителя Симферопольского района за разбойное нападение, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Накануне вечером около Центрального автовокзала в Симферополе злоумышленник нанес 49-летнему жителю крымской столицы телесные повреждения, после чего похитил у него телефон и кошелек. Не раздумывая, мужчина решил потратить деньги на еду и алкоголь. Общая сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей.

- Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия) и частью 3 статьи 158 УК РФ (кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств), - говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы.

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