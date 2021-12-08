В Джанкое подрядчик приговорен к 4,6 годам колонии за растрату 58 миллионов рублей

В Джанкое директор строительной фирмы приговорен к 4,6 годам колонии за растрату 58 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

В Джанкое осужден директор строительной фирмы, признанный виновным в присвоении и растрате 58 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Между Службой капитального строительства РК и руководителем предприятия был заключен контракт на строительство детсада на 260 мест в Джанкое. Подрядчик получил в качестве аванса более 72 миллионов рублей. Позже стало известно, что строительная компания работы выполнила не полностью. Средства и часть стройматериалов подсудимый присвоил себе. В результате бюджету был причинен ущерб на сумму более 58 миллионов рублей.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), - говорится в сообщении.

Суд приговорил нарушителя к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что суд в Крыму оштрафовал подрядчика на 74 миллиона рублей за невыполнение условий госконтракта. Фирма занималась реконструкцией насосной станции Феодосийского водохранилища.

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