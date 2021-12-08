Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 9 декабря 2021

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 декабря Симферополь и Севастополь частично останется без электроэнергии. Причина «отключек» - ремонтные работы.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Луговая, 12, 8/1, 75, 75а, 77, 81-89а (нечет)

ул. 51 Армии, 42-54

ул. Федько 26-30 (чет)

ул. Бетховена 36-40 (чет), 45-49 (нечет)

ул. Снайперов 24-38 (чет), 17-49 (нечет)

ул. Федотова, 2-28 (чет), 1-21/37 (нечет)

ул. Будённого 38-42 (чет), 45-49 (нечет)

пер. Гранитный, 10

ул. Щорса, 37-63 (нечет)

ул. Чапаева 36-70 (чет), 41-71а (нечет)

ул. Таврическая 2-32 (чет), 1-17 (нечет)

ул. Дачная 9-17 (нечет)

СОТ «Юбилейный»

ул. Волочаевская 30-76 (чет), 25-55 (нечет)

ул. С. Лазо 2-40 (чет), 3-23 (нечет)

ул. Полюсная 6-36 (чет), 1-15 (нечет)

ул. Хабаровская 2-28 (чет), 1-23 (нечет)

ул. Кечкеметская, 128-132/25 (чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пос. Вавилово: ул. Дальняя 3,6-18,7-15

Мекензиевы горы: ул. Авангардное шоссе 15-19,23-31; ул. Мищенко 1-3; ул. Путейская 2-А,2-8; ул. Дорожная 2-30,5-7,11-13,17-19,23,27-31; ул. Лесная 2-6,1

с 9.00 до 11.00

ул. Волнистая 1-А,1,7,11-15,23-27,31

ул. Коралловая 98-А,26-А,94-А,98-а,96-А,92-б,77-А,15,67-69,73-75,79-81,85,8, 56-а,54,58-60,29,33,45-49,53-61,65

ул. Красивая 8,16-18,30,1-3

ул. Муссонная 18,30-34,46-50,56-58,33, 60-102; 106-А,106

ул. Университетская 68

ул. Ректорская 9

с 9.00 до 17.00

ул. Меньшикова 84

с 8.00 по 17.00

с. Оборонное: ул. Балашова 2-6(чет), 1-а,13-а,13-б,13-в,1-15(нечет),19,25; ул. Бассейная 4-а,14-а,4-14(чет), 1-9(нечет),15-17(нечет),23; ул. Сельскохозяйственная 8-а,10-а,4-14(чет), 1-15(нечет); шос. Ялтинское 86; СТ «Таврида»

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