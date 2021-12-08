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Политика8 декабря 2021 13:47

Олесю Харитоненко досрочно лишили полномочий главы горсовета Евпатории

Соответствующее решение принято большинством голосов депутатов
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Депутаты городского совета Евпатории большинством голосов приняли решение об увольнении Олеси Харитоненко с должности председателя

Депутаты городского совета Евпатории большинством голосов приняли решение об увольнении Олеси Харитоненко с должности председателя

Фото: Архив "КП"

По результатам голосования депутатов горсовета Евпатории было принято решение об увольнении Олеси Харитоненко, обвиняемой по уголовному делу, с должности председателя. Об этом КП-Крым сообщили в горсовете.

Напомним, глава горсовета Евпатории Олеся Харитоненко была отстранена от должности в конце октября этого года. Чиновница подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. 15 ноября президент России исключил Харитоненко из состава Государственного совета РФ.

Позже Харитоненко написала заявление о сложении с себя депутатских полномочий. Чиновница оставит все посты - и в горсовете, и в партии. Решение якобы связано с расследованием против нее уголовного дела о незаконном изменении целевого назначения земельного участка, на котором позже было возведено многоэтажное строение.

8 декабря председатель парламента Крыма, секретарь крымского отделения партии Владимир Константинов заявил, что членство Харитоненко в партии «Единая Россия» приостановлено.

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