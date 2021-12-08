Крымчане могут посетить выставку «Ценитель древностей» в музее Исмаила Гаспринского

В музее Исмаила Гаспринского открылась экспресс-выставка «Ценитель древностей». Фото: Крымская газета

В музее Исмаила Гаспринского открылась экспресс-выставка «Ценитель древностей», которая завершает цикл мероприятий, приуроченных к 170-летию со дня рождения известного крымскотатарского просветителя.

Как пишет Крымская газета, выставка посвящена малоизученному памятнику Ханлы-дере, в раскопках которого участвовал общественный деятель Исмаил Гаспринский. Он являлся постоянным членом Таврической ученой архивной комиссии.

В 1898 году в урочище Ханлы-дере были замечены странные бугры. Было решено провести раскопки, по результатам которых в низине обнаружили склеп. Также нашли дюрбе, который отличался от всех ранее виденных в Крыму. Свод склепа был украшен надписью суры из Корана «Аль-Фатх», выполненной клинообразной вязью. О находке сообщили в столицу. Громкое открытие получило отображение не только на страницах газеты «Терджиман», которую выпускал Исмаил Гаспринский.

- На сегодняшний день это главный источник, по которому мы можем узнать что-либо о Ханлы-дере. Можно продолжить исследования и получить интересные сведения об этом памятнике. Найденный склеп оказался не единственным. В последующие годы были раскопаны еще два мавзолея, а в одном из них обнаружены остатки ткани, - отмечает научный сотрудник музея Сельвина Сеитмеметова.

Позже выяснилось, что материя была османского происхождения, ее датировали серединой XV века. Ученые пришли к выводу, что погребальный комплекс памятников принадлежал знатному роду. Пролить свет на загадку урочища Ханлы-дере пытался и Исмаил Гаспринский.

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