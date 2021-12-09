Погода на 9 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: синоптики обещают мокрый и прохладный четверг ет мокрый снег.

В Крым пришла сырая зима. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 декабря на Крымском полуострове синоптики обещают дожди, в горах и вовсе будет мокрый снег.

- В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер юго-западный до 18 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе облачно. Дождь. Ветер юго-западный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Днем столбик термометра покажет +11…+13°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, похолодает до +9…+10°. Скорость юго-западного ветра 3-13 м/с. Пасмурно, дождь.

В Евпатории +9…+11°, юго-западный ветер 7- 12м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Керчи +8 …+11°, южный ветер 6-9 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Феодосии +8 …+11°, юго-западный ветер 3-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Черноморском +8…+10°, юго-западный ветер 7-13 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +7…+0°, скорость юго-западного ветра 6-10 м/с. Пасмурно, дождь.

Вода в Черном море +10…+11°.

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