Водителей оштрафовали за парковку на автобусной остановке в Симферополе

Специалисты составили 5 административных протоколов на нарушителей. Фото: facebook.com/crimeatroll

Специалисты провели совместный рейд по выявлению нарушений правил парковки на территории остановок общественного транспорта в Симферополе, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус».

Мероприятия проводились на остановке «Центральный рынок» в крымской столице. Сотрудники ГИБДД составили более 5 административных протоколов за нарушение правил парковки, а также провели разъяснительную работу с водителями.

- Совместную работу с ГИБДД мы проводим уже более месяца. Рейды проходят как с участием экипажей ДПС, так и передачей им фото и видеоматериала, который снимают наши водители в случае если они не могут подъехать к остановке. Мы призываем автолюбителей уважать других участников дорожного движения и соблюдать правила парковки, - приводит пресс-служба слова первого заместителя гендиректора ГУП РК «Крымтроллейбус» Вячеслава Мартынова.

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