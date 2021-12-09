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Общество9 декабря 2021 4:03

Что произошло за ночь 9 декабря: парламент Крыма поддержал тотальное введение QR-кодов

Что произошло за ночь 9 декабря в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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QR-код стал еще значимее.

QR-код стал еще значимее.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 9 декабря 2021 года. Депутаты Государственного совета Республики Крым заочно проголосовали за изменения в закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Документ предусматривает допуск в общественные места только при предъявлении QR-кода и удостоверения личности. Парламентарии не стали выносить законопроект в сессионный зал, проведя голосование путем опроса. «За» высказались 64 депутата, «против» - 8.

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