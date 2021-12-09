Что произошло за ночь 9 декабря: парламент Крыма поддержал тотальное введение QR-кодов

QR-код стал еще значимее. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 9 декабря 2021 года. Депутаты Государственного совета Республики Крым заочно проголосовали за изменения в закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Документ предусматривает допуск в общественные места только при предъявлении QR-кода и удостоверения личности. Парламентарии не стали выносить законопроект в сессионный зал, проведя голосование путем опроса. «За» высказались 64 депутата, «против» - 8.

Экс-министра культуры Крыма Новосельскую суд оставил в СИЗО. В конце ноября Арину Новосельскую освободили от должности в связи с утратой доверия. Бывшую чиновницу обвиняют в получении взятки в размере 25 миллионов рублей от бенефициара ООО «Меандр».

Жуткий случай произошел в общежитии иностранных студентов в Симферополе. Под окнами здания был обнаружен труп 22-летнего уроженца Индии Пачамутху Павиткумара, который учился на четвертом курсе в Медакадемии имени Георгиевского.

Водителей оштрафовали за парковку на автобусной остановке в Симферополе. Совместный рейд провели сотрудники ГИБДД и «Крымтроллейбуса».

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