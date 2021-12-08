Марат Хуснуллин утвердил план привлечения триллиона рублей в развитие Крыма

Хуснуллин утвердил дорожную карту по привлечению 1 триллиона рублей инвестиций в Крым. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин утвердил дорожную карту по привлечению 1 триллиона рублей инвестиций в развитие Республики Крым и Севастополя. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Привлечь в регион инвестиции таких внушительных размеров будет возможно при условии наличия привлекательных условий для бизнеса. В связи с этим власти планируют провести нормативное регулирование для комплексного развития территорий в Крыму. Также дорожная карта предусматривает поддержку туристической отрасли, в том числе увеличение номерного фонда гостиниц и санаториев за счет реновации на территории полуострова.

- План мероприятий направлен на выполнение поручения президента РФ по привлечению дополнительных инвестиций в основной капитал Республики Крым и Севастополя в период с 2021 по 2025 год, - говорится в сообщении.

Кроме того, планом намечен переход на цифровизацию туристической отрасли. Это позволит ускорить строительный цикл. Также дорожная карта предполагает разработку отдельного механизма финансирования жилищного строительства в регионе и создание банка земельных участков для их эффективного вовлечения в оборот.

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