Крымский поселок Морское возглавил топ-10 популярных мест для отдыха в 2021 году

Туристов в Крым привлекает возможность отдохнуть у моря. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Россияне по-разному любят проводить отпуск, есть среди них и любители отдыха вдали от городской суеты. Эксперты сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, хорошенько изучив данные брони в 2021 году, составили рейтинг самых популярных деревень, сел и поселков.

Курортный поселок Морское, который расположен вблизи Судака, получил «золото», «серебро» у станицы Должанская в Краснодарском крае, «бронза» досталась курортному поселку в Абхазии.

Топ-10 популярных деревень для отдыха в 2021 году (средняя цена в рублях аренду жилья в сутки на 1 человека)

Морское, Крым, 890

Должанская, Краснодарский край, 839

Цандрыпш, Абхазия, 734

Чемал, Алтай, 1258

деревня Зеленая Поляна, Башкирия, 1568

Дивеево, Нижегородская область — 1186

Велегож, Тульская область, 809

Сямозеро, Карелия, 1797

Пено, Тверская область, 1875

Некрасовское, Ярославская область, 4184

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