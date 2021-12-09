В Симферополе нет воды по некоторым адресам 9 декабря

В Симферополе проводится работа по переключению водопроводов и абонентов на новые трубопроводы Фото: Архив "КП"

В Симферополе по некоторым адресам нет воды 9 декабря, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

В связи с работами подрядной организации по переключению водопроводов и абонентов на новые трубопроводы до18.00 возможны отклонения от графика и перебои (отсутствие) водоснабжения по адресам: улица Гурзуфская, М.Залки, улица Буденного, улица Коцюбинского, Битакская, переулок Клинический, улица Солнечная, Бабушкина, Бетховина, Киевская, Федько, Грибоедова, Партизанская, улица Суходольная, улица Фурманова, улица Чапаева, улица Щорса, улица Бетховена, улица Лебедева, переулок Ладыгина, переулок Гранитный, улица Крупская, микрорайон Солнечная долина, улица Воровского, улица Алуштинская, микрорайон Старый город, улица Ленина, улица Студенческая, улица 8 марта, улица Ефремова, улица Володарского, переулок Сквозной, улица Курчатова, переулок Подгорный, улица Краснознаменная, Фабричный спуск, переулок Делегатский, переулок Скифский, а также прилегающие улицы и переулки.

Ранее сообщалось, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 9 декабря 2021. На Крымском полуострове ремонтируют электросети.

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