В Симферополе за неделю составили 91 протокол по факту нарушения масочного режима

В Симферополе продолжают искать нарушителей масочного режима в общественном транспорте Фото: Архив "КП"

За прошедшую неделю в Симферополе составили 91 протокол на граждан, которые не соблюдали масочный режим в общественном транспорте.

- За вчера [7 декабря] мы составили 6 протоколов на граждан. За неделю составлен 91 протокол на наших граждан, которые не соблюдают масочный режим в общественном транспорте, - сообщил в эфире программы «Главное» на телеканале «Крым 24» заместитель начальника управления административных органов администрации Симферополя Максим Степанченко.

Специальные группы продолжают проводить рейды в крымской столице. Результаты последних проверок показали, что около 80% пассажиров используют защитные маски.

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