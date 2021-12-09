Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 декабря 2021 6:29

В Симферополе за неделю составили 91 протокол по факту нарушения масочного режима

Рабочие группы продолжают совершать рейды в общественном транспорте
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Симферополе продолжают искать нарушителей масочного режима в общественном транспорте

В Симферополе продолжают искать нарушителей масочного режима в общественном транспорте

Фото: Архив "КП"

За прошедшую неделю в Симферополе составили 91 протокол на граждан, которые не соблюдали масочный режим в общественном транспорте.

- За вчера [7 декабря] мы составили 6 протоколов на граждан. За неделю составлен 91 протокол на наших граждан, которые не соблюдают масочный режим в общественном транспорте, - сообщил в эфире программы «Главное» на телеканале «Крым 24» заместитель начальника управления административных органов администрации Симферополя Максим Степанченко.

Специальные группы продолжают проводить рейды в крымской столице. Результаты последних проверок показали, что около 80% пассажиров используют защитные маски.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50