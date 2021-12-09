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Общество9 декабря 2021 6:54

В четверг на Крымском полуострове ожидаются сильные дожди

Ветер будет дуть со скоростью 8-18 метров в секунду
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Сильные дожди ожидаются в Крыму в четверг

Сильные дожди ожидаются в Крыму в четверг

Фото: "КП" Архив

В четверг, 9 декабря, холодный атмосферный фронт вызовет на Крымском полуострове дожди, в южных районах сильные, в горах со снегом. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Напомним, еще недавно в Симферополе была зафиксирована аномально теплая погода как для декабря. Но синоптики предупреждали, что уже в четверг в Крым вернется холод.

- Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем +5…+10 градусов, в горах около 0. Опасных погодных явлений не ожидается, - говорится в сообщении.

В Симферополе весь день будет облачно, временами ожидается дождь, будет дуть юго-западный ветер.

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