Назначен новый заместитель министра сельского хозяйства Крыма

Арсен Арзиев. Фото: msh.rk.gov.ru

Заместителем министра сельского хозяйства Крыма стал Арсен Арзиев. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства республики.

Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК, Арзиев будет курировать сферы растениеводства, животноводства, а также имиджевой политики.

До этого Арсен Арзиев работал в ведомстве начальником управления имиджевой политики. В Минсельхозе Крыма трудится с 2015 года. Осуществлял свою деятельность в должности ведущего специалиста отдела многолетних насаждений, управления растениеводства, помощника министра, помощника Заместителя Председателя Совмина РК управления по обеспечению деятельности заместителей Председателя Совмина РК Аппарата Совмина РК.

- За 6 лет работы в ведомстве проявил лучшие лидерские качества: высокий уровень профессионализма, аналитические способности, целеустремленность, активность и трудолюбие, - говорится в сообщении.

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