На шести дорогах Крыма появятся автоматические посты весогабаритного контроля

Пункты весогабаритного контроля появятся на шести дорогах Крыма Фото: "КП" Архив

В Крыму участки на шести автомобильных дорогах будут обустроены автоматическими постами весогабаритного контроля, сообщил врио министра транспорта РК Николай Лукашенко.

Работы по установке объектов завершатся в конце текущего года. Позже их подключат к программному обеспечению центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД МВД по Республике Крым.

- Участки дорог Красноперекопск-Симферополь, граница с Украиной-Джанкой-Феодосия-Керчь, Симферополь-Евпатория, Симферополь-Николаевка, Саки-Орловка будут обустроены автоматическими постами весогабаритного контроля. В Крыму решится проблема высокой нагрузки на основные трассы республики в связи с активным трафиком грузовых автомобилей, - уточнил врио министра.

Кроме того, как сообщил помощник главы ОК Станислав Грецкий, в 2022 году планируется строительство еще трех пунктов весогабаритного контроля.

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