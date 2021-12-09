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экономика9 декабря 2021 9:18

Москва вложит в благоустройство крымских городов еще без малого 15 миллиардов рублей

Половина средств уйдет на ремонт больниц и ФАПов
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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За счет бюджета Москвы идет благоустройство крымских городов

За счет бюджета Москвы идет благоустройство крымских городов

Фото: Архив "КП"

В следующем году правительство Москвы направит 14,8 миллиардов рублей на благоустройство крымских городов и модернизацию здравоохранения. Межбюджетные трансферты включены в доходную часть бюджета республики на 2022 год.

- За счет указанных средств запланированы мероприятия по благоустройству общественных территорий, покупке пассажирского транспорта и коммунальной техники, а также строительству, реконструкции, реставрации, капитальному ремонту объектов здравоохранения, - отметила вице-премьер правительства Крыма Ирина Кивико.

На ремонт, и модернизацию больниц, установку модульных ФАПов и оснащение амбулаторий в следующем году потратят 8 миллиардов рублей из московских денег.

В этом году на модернизацию отрасли правительство Москвы выделило 11,5 миллиардов рублей.

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