Москва вложит в благоустройство крымских городов еще без малого 15 миллиардов рублей

За счет бюджета Москвы идет благоустройство крымских городов Фото: Архив "КП"

В следующем году правительство Москвы направит 14,8 миллиардов рублей на благоустройство крымских городов и модернизацию здравоохранения. Межбюджетные трансферты включены в доходную часть бюджета республики на 2022 год.

- За счет указанных средств запланированы мероприятия по благоустройству общественных территорий, покупке пассажирского транспорта и коммунальной техники, а также строительству, реконструкции, реставрации, капитальному ремонту объектов здравоохранения, - отметила вице-премьер правительства Крыма Ирина Кивико.

На ремонт, и модернизацию больниц, установку модульных ФАПов и оснащение амбулаторий в следующем году потратят 8 миллиардов рублей из московских денег.

В этом году на модернизацию отрасли правительство Москвы выделило 11,5 миллиардов рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50