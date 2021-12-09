В Симферополе предложили присвоить названия мостам через Салгир

В Симферополе предложили дать название мостам через Салгир Фото: Елена ЛЕЛЮК

Жители Симферополя часто проявляют интерес к работам по благоустройству в родном городе. Так, к главе местной администрации Валентину Демидову обратился местный житель с предложением реализовать проект благоустройства, реконструкции и присвоения названий основным мостам через реку Салгир.

Как пишет КИА, градоначальник отметил, что этот вопрос нужно решить совместно с Минтрансом РК, так как мосты - элементы улично-дорожной сети. В то же время он поручил направить данное предложение на рассмотрение в профильное министерство, ГКУ РК «Служба автомобильных дорог», а также главному архитектору республики.

Напомним, недавно в Симферополе завершилось благоустройство площади имени Куйбышева. Ремонтные работы продолжались больше полугода. К наступлению зимних праздников обновленную общественную территорию намерены украсить, а также установить на ней одну из городских новогодних елок.

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