Полмиллиарда рублей в Крыму уйдет на доплаты медикам за работу с ковидом

Доплаты медикам за работу с COVID-19 сохраняются в следующем году Фото: Архив "КП"

В следующем году на доплаты медикам за работу с ковидом в бюджете Крыма заложили 500 миллионов рублей. Для дополнительного оснащения 25 бригад «скорой» казна потратит 97 миллионов.

- На лабораторные исследования по определению наличия новой коронавирусной инфекции запланировано почти 104 миллиона рублей, - сообщила вице-премьер правительства Крыма Ирина Кивико.

На мероприятия по борьбе с коронавирусом Минздрав Крыма получит 20 миллиардов рублей. Еще 16,2 миллиона рублей пойдет на доплаты водителям «скорой помощи» и 50 миллионов — на покупку квартир для медицинских работников.

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