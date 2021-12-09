В Симферополе подрядчик не учел отвод воды во время благоустройства

Глава Симферополя проверил ход благоустройства в городе. Фото: Валентин Демидов/facebook

В Симферополе в ходе благоустройства территорий на улице Залесской подрядчик не учел строительство ливневой канализации. Об этом сообщил глава местной администрации Валентин Демидов.

По его словам, по объектам во дворах на Залесской, 2 и Куйбышева, 13 проводилось полное перепроектирование.

- На Залесской изначально не учли проектировщики вопрос отвода воды. Сейчас проводится устройство ливнеотвода, - сообщил градоначальник.

В настоящий момент на улице Залесской завершено асфальтирование, проводится пуско-наладка уличного освещения и установка уличной мебели. На улице Куйбышева подрядчик устраняет замечания стройконтроля. В рамках дополнительных объемов ведется устройство основания для детской площадки.

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