В Крыму бесплатную газификацию домовладений доверили банкам

За подключение к газовым сетям нужно выложить десятки тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Крыму бесплатное подведение газа до земельного участка будут финансировать банки. Чтобы получить газ к границам надела придется брать кредит.

В бюджете следующего года на исполнение поручения президента по газификации домовладений в газифицированных населенных пунктах за подводку газа до границ участка предусмотрено 27 миллионов рублей.

- Банки, которые будут выдавать кредиты на эти цели населению, мы им будем компенсировать ставку, и в конечном итоге люди будут получать кредиты под 3%, - пояснила вице-премьер правительства Крыма Ирина Кивико.

На 2023-24 годы покрытие процентной ставки обойдется бюджету в 150 миллионов ежегодно. Распорядителем средств определено Министерство экономического развития Крыма.

По данными Минтопэнерго РК, в Крыму под программу бесплатной газификации попадают не менее 77 тысяч участков.

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