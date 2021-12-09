В Севастополе аферисты обманули пенсионеров на 1 миллион рублей

В Севастополе задержаны аферисты, от рук которых пострадали 10 граждан, потерявшие почти 1 миллион рублей. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Севастополю

В Севастополе задержали группу аферистов, от рук которых пострадали 10 граждан, потерявшие почти 1 миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю.

Подельники орудовали вчетвером - трое мужчин и одна женщина. 29-летняя участница помогала искать клиентов, которых проще обмануть - пенсионеров. Один из злоумышленников зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, от лица которого с клиентами заключались контракты. В них прописывались условия и перечень строительно-монтажных работ, которые впоследствии не выполнялись. Получив предоплату для закупки стройматериалов, преступники скрывались.

Аферистов задержали. Выяснилось, что трое из них ранее привлекались к уголовной ответственности, в том числе за кражи. Возбуждены уголовные дела о мошенничествах.

- В жилищах фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты договоры на выполнение работ, печати индивидуального предпринимателя, компьютерная техника, электронные носители памяти, банковские карты, рукописные записи и другие предметы, имеющие доказательное значение, - говорится в сообщении.

Трое аферистов в настоящий момент находятся под стражей, еще один - под домашним арестом. Расследование продолжается.

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