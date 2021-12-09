Делегация из Белоруссии прибыла в Крым на 130-летие белорусского поэта

Максим Богданович. Фото: "Википедия"

Крым в четверг, 9 декабря, посетила делегация из пяти политиков и общественников Белоруссии. На полуострове проходят мероприятия, приуроченные к 130-летию со дня рождения белорусского публициста и литературоведа Максима Богдановича.

Делегация пробудет в республике двое суток - 9 и 10 декабря. В четверг в 15.00 запланирована церемония возложения цветов на могилу поэта, в 17.00 состоится творческий вечер в музее «Леси Украинки» в курортной столице республики. Завтрашний день будет посвящен работе в рамках «Ливадийского форума».

- Там будет две площадки - непосредственно сам форум и заседание экспертного клуба «Россия - Белоруссия», - цитирует ТАСС председателя национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Романа Чегринца.

Среди прибывших в Крым заместитель председателя общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько, член Конституционной комиссии Белоруссии Александр Шпаковский, политолог Алексей Дзермант, экономист Алексей Авдонин и политик Сергей Лущ.

Справка: Максим Богданович - известный белорусский поэт, публицист и литературовед. Он также был переводчиком, стал настоящим классиком белорусской литературы. Его по праву считают одним из создателей современного литературного белорусского языка.

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