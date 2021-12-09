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Общество9 декабря 2021 12:54

«Аэрофлот» отменил рейс из Мурманска в Симферополь

О причинах отмены не сообщается
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Авиакомпания «Аэрофлот» отменила в четверг, 9 декабря, рейс из Мурманска в Симферополь, сообщили на сайте воздушной гавани.

По планам, вылет должен был состояться в 17.20 вечера. По какой причине рейс был отменен, не уточняется.

Это не первый случай за последнее время, когда граждане, купившие билеты, терпят неудобства - в конце прошлого месяца был отменен полет рейса СУ 2968. Причины так же, как и в этот раз, не уточнялись.

Узнать более точную информацию о задержках, расписании движения и прибытии самолетов можно в справочной аэропорта, а также в представительствах авиакомпаний,.

Ранее сообщалось, что аэропорт «Симферополь» признали лучшим в РФ в области транспортной безопасности. Почетное место присвоено на основании экспертного совета премии.

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