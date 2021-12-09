Состоялась внеочередная сессия Симферопольского городского совета

Состоялась 55-я внеочередная сессия Симферопольского городского совета II созыва. Фото: simadm.ru

Под председательством главы муниципального образования Симферополя РК – председателя Симферопольского горсовета Виктора Агеева в четверг, 9 декабря, состоялась 55-я внеочередная сессия Симферопольского горсовета II созыва. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

В рамках сессии депутаты рассмотрели два вопроса. Первый - протест прокурора Симферополя в отношении Положения о порядке определения размера арендной платы, цены продажи, платы за сервитут, платы за проведение перераспределения участков, которые находятся в муниципальной собственности города. Было принято решение об отклонении данного протеста.

Вторым важным моментом стало принятие решения о согласии на внесение изменений в решение 45-й сессии Симферопольского горсовета II созыва «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым».

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