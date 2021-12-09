Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 10 декабря 2021

Свет отключат временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 декабря часть Симферополя и Севастополя останется без электроэнергии, потому что проходят ремонтные работы.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Щаденко, 2а-34 (чет), 40-54а (чет), 36/1, 1, 7-55 (нечет)

ул. Труда, 12, 14, 22-36 (чет), 15-31/25 (нечет), 35/8, 37/9

пер. Родниковый, 24, 26, 21, 23

ул. Родниковая, 22-34а (чет), 36/32, 17/2-29 (нечет)

ул. Ялтинское шоссе, 33/2

пер. Щаденко, 8-18 (чет), 3-31 (нечет)

проезд Яблоневый, 4, 1а-7 (нечет); пер. Яблоневый, 4, 6а, 19/9

ул. Водников, 60-88 (чет)

ул. Багратиона, 28-38 (чет), 29, 37/58

ул. Гоголя, 103, 105

пер. Гранитный, 10

ул. Жигалиной 2-12 (чет), 1-9 (нечет)

ул. Калинина 42-60 (чет), 47-59 (нечет)

ул. Рабочая 2-16/19 (чет), 1-13 (нечет)

ул. Будённого 38-42 (чет), 45-49 (нечет)

ул. Чапаева 36-70 (чет), 41-71а (нечет)

ул. Щорса, 37-63 (нечет)

ул. Дачная, 9-17 (нечет)

ул. Таврическая, 2-32 (чет), 1-17 (нечет)

СОТ «Юбилейный»

ул. Волочаевская 30-76 (чет), 25-55 (нечет)

ул. С. Лазо 2-40 (чет), 3-23 (нечет)

ул. Полюсная 6-36 (чет), 1-15 (нечет)

ул. Хабаровская 2-28 (чет), 1-23 (нечет)

ул. Кечкеметская 128-132/25 (чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Батумская 1-5

ул. Керченская 4

ул. Щербака 18-22,7-9

ул. Меньшикова 84

Мекензиевы горы: ул. Сенная 6,10-12,20-26; ул. Родниковая 2,10,3-9,13-19; пер. Кривой 2-8,18,23-А,1-9,21-23; пер Сенной 6,1,5,11; пер. Пасечный 2-б,2-а,2-4,8-10,3-А,1-3; ул. Пасечная 2-а,2,10-12,18,1-3,7,11-13,19; проезд Пасечный 3-5,9-11,15,19-21

с. Терновка: ул. Ленина 4-6,7-а,5; ул. Зеленая 42-А,24-60,13-А,15-49; ул. Солнечная 1-3

пос. Хитрый

пос. Полюшко: туп. Зеленый 2-6,1-7; ул. Евпаторийская 4-8; ул. Персиковая 8-2,2-10,1-23

с 9.00 до 12.00

ул. Ефремова 20-26

с 9.00 до 11.00

пр. Генерала Острякова 155-Б,171-б,207-209

с 11.00 до 13.00

пр. Генерала Острякова 149-А

с 13.00 до 15.00

ул. Хрусталева 76-Б

с 11.00 до 17.00

с. Терновка: ул. Родниковая 6-8(чет),14, 1-11(нечет), КСП «Память Ленина» уч. 388, 389; ул. Зеленая 2-18(чет), 1-13(нечет), пер. Конторский 2-4(чет), 3-а,1-5 (нечет), ул. Ленина 2,6-18(чет), 7-15(нечет) ул. Балаклавская 2-16(чет), 1-17(нечет), ул. Горная 40, 1-13 (нечет),41, ул. Чакыл-Мале 16, 17,21-23(нечет), ул. Куйбышевская 1-б, КСП «Память Ленина» пай 368,пай 370, пай 371; ул. Чакыл-Мале 2-8(чет), 1-13(нечет);ул. Гагарина 2-6(чет), 1-7(нечет), ул. Комсомольская 2-16(чет), 1-19 (чет),23, ул. Советская 2-22(чет), 1-17(нечет), ул. Горная 14-18(чет),24-38(чет),15-37(нечет), ул. Молодежная 2-12(чет),18-32(чет),36-38(чет), 1-29(нечет),37-39(нечет), ул. Садовая, 2-10(чет),14-60(чет), 1-9(нечет),15-69(нечет) 65-71(нечет); ул. Королева 10, 1-3(нечет),9-11(нечет), ул. Молодежная 14-16(чет),34, ул. Горная 2-8(чет),12,1,5,13.

с 8.00 по 17.00

с. Оборонное: ул. Балашова 2-6(чет), 1-а,13-а,13-б,13-в,1-15(нечет),19,25; ул. Бассейная 4-а,14-а,4-14(чет), 1-9(нечет),15-17(нечет),23; ул. Сельскохозяйственная 8-а,10-а,4-14(чет), 1-15(нечет); шоссе Ялтинское 86; СТ «Таврида»

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